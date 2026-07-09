Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul’da: 'Türk hamamına gitmek istiyor'

Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul’da hayranlarıyla buluşurken Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra İstanbul’da konser verecek. "Livin’ la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcı, TemaCC organizasyonuyla 11 Temmuz günü KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Grammy ödüllü Martin öncesi şarkıcı Edis’in sahne alacağı konsere ilişkin konuşan TemaCC Yönetim Kurulu Üyesi İlker Halaç, geceye ilişkin bilgi verdi.

8 yaşında Ricky Martin’i izlemişti, şimdi aynı sahneyi paylaşacak

Halaç, Edis’in izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin’in 1998 yılında İstanbul’da verdiği konser olduğunu belirterek şarkıcının bu konserden sonra sahneye çıkmaya karar vermesi dolayısıyla ikilinin 11 Temmuz’da aynı sahnede buluşmasının da keyifli olacağını söyledi. Öte yandan Halaç, Latin şarkıcının konser sonrası Türkiye’den hemen ayrılmayacağını ifade ederek Türk hamamına gitmek istediğini söyledi.

"70-75 kişilik bir ekiple gelecek, etkinlikten sonra 3 gün daha bizimle olacak"

Dünya starlarının Türkiye’deki konserlerine ilişkin konuşan İlker Halaç, "Sonraki süreçte kesinlikle büyük sürprizler olacak. Ricky Martin Latin dünyasında önde gelen isimlerden biri. Türkiye’de onu ağırlamak konusunda çok heyecanlıyız, halktan da güzel bir tepki aldık. Hayalimizdeki gibi eğlenceli geçeceğine eminim. 70-75 kişilik bir ekiple geleceğini bildirdi, bizi inanılmaz bir şovun beklediğini düşünüyorum. 11 Temmuz’da birlikte olacağız, öncesinde Edis’i çıkaracağız. Edis ile beraber Ricky Martin’i peş peşe sahne aldırıp güzel bir organizasyon planladık. Türk popu ile Latin popunu bu etkinlikte birleştirmiş olacağız. Kendisi etkinlikten sonra 3 gün daha bizimle beraber olacak. Özellikle Türk hamamlarını görmek, çamur banyosu da yapmak istedi. İstanbul’a Türkiye’ye bu kadar ilgili olması bizi çok memnun etti. Ona sarnıç göstermek istiyorum, biraz daha Türkiye’ye has olan, dünyanın birçok yerinde göremediğimiz, sayılı yerleri gezdirmek istiyorum. 15 sene aradan sonra İstanbul’a geliyor. Özlediğine eminim, bize de bu şekilde belirtti. Ricky Martin’in uzun bir süreden sonra tekrar gelmesine insanlar çok memnun" dedi.

"Dünya starlarını Türkiye’ye getirmekten gurur duyuyoruz"

Müzikseverleri keyifli bir akşamın beklediğini söyleyen Halaç, "Büyük bir dans şovu özellikle kalabalık bir ekiple geleceği için güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Dünya starlarını Türkiye’ye getirmekten çok büyük gurur, onur duyuyoruz çünkü Türkiye’yi bu konuda ön plana çıkarıp bir turizm merkezi haline getirmek gibi bir projemiz var. Turizmi Türkiye’ye akıtmak için elimizden geleni yapmak. Kanye’den örnek verdiğimizde 100 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandı ve sadece konser amaçlı 30 binin üzerinde turist ziyareti sağlandı. Amacımız bunu devam ettirmek, sürekli hale getirebilmek" diye konuştu.

"Türk hamamına gitmek istiyor"

Konser sonrası ünlü şarkıcının Türkiye’den hemen ayrılmayacağını söyleyen Halaç, "Tamamen ilgi çekici bir ülke olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Konseri yaptıktan sonra gidiyorlar ama bunu bizim cezbediciliğimiz olarak tanımlıyorum. Kendisinin bir Türk hamamına gitmek istemesini, lokal yerlerde yemek yemek, gezmek istemesini, İstanbul’u hatta Türkiye’yi, tatmak istemesini gurur kaynağı olarak görüyorum. Biz de elimizden geldiğince, Ricky Martin’e en güzel şekilde ülkemizi gezdirip tanıtacağız zaten tanıyor. Güzergahlardan bir tanesinde bir tekne ayarladık, kendisine Boğaz’ı gezdirmek istedik. Sultanahmet civarlarına geçebiliriz. Kendisinin en büyük, bizi en şaşırtan talebi; çamur banyosuydu. Öncelikle ricası sağlıklı yiyecekler oldu, konser öncesinde bir oksijen kapsülü ritüeli var. Konser 12 bin kişilik bir alanda yapılacak" şeklinde konuştu.

"Edis’in ilk gittiği konser Ricky Martin'in, sonrasında ben de sahne almak istiyorum’ diyor"

Sözlerini sürdüren Halaç, "Edis’in ilk gittiği konser Ricky Martin konseri, izledikten sonra ona hayran kalıyor ve ‘Bir gün bende böyle bir şov yapmak istiyorum, sahne almak istiyorum, pop sanatçısı olmak istiyorum’ diyor. Dolayısıyla bizim aslında Martin ve Edis’i eşleştirmemizin temeli buraya dayanıyor. Vaktinde Martin’e beslediği hayranlık bugün kendisini çok ön planlara getirip Türkiye’de belki dünyada dev bir sanatçı haline getirmiş durumda" ifadelerini kullandı.