Ricky Martin 15 yıl sonra İstanbul'a geliyor: Kulis istekleri şaşırttı

“Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi şarkılarla tanınan Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin, seneler sonra İstanbul'da konser verecek. 2011 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşan ve büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, 15 sene sonra geri dönüyor.

Kariyeri boyunca birçok albüm çalışması yapan, Grammy ve Latin Grammy dahil ödüllere sahip olan Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Konser öncesi talepleri dikkat çekti

Sahne enerjisi, dans performansları ve güçlü vokaliyle tanınan 54 yaşındaki Ricky Martin'in konser öncesi ilettiği özel taleplerle dikkat çekti.

Doğal yenilenme ritüellerine olan ilgisiyle bilinen dünyaca ünlü şarkıcı, özel bir oksijen kapsülü talep ederken, Anadolu’nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil ettiği ortaya çıktı.

Ricky Martin'in fırsat buldukça dünyanın farklı bölgelerindeki doğal bakım uygulamalarını deneyimlediği ve mineral bakım kürleri ile çamur terapilerine ilgi gösterdiği söyleniyor.

Ayrıca ünlü şarkıcının ekibi de konser öncesi dinlenme alanları, meditasyon ve nefes çalışmaları yapabileceği özel bölümler için hazırlıklara başladı.

Oksijen kapsülleri ne işe yarar?

Sanat dünyasının tanınmış isimleri; yoğun konser tempoları, sürekli seyahatler ve yorucu turne süreçlerinin getirdiği fiziksel ve zihinsel yıpranmayı azaltmak amacıyla hiperbarik oksijen terapisi uygulamalarına yöneliyor.

Oksijen kapsülleri olarak bilinen bu sistemlerin vücudun toparlanma sürecini desteklemeye, enerji seviyelerini artırmaya ve hücrelerin yenilenme mekanizmalarına katkı sağlamaya yardımcı olduğu biliniyor.

İki sene önce Antalya'da sahne aldı

Ricky Martin, 11 Temmuz'daki İstanbul konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçalarıyla da sahnede olacak.

Öte yandan 2024 yılında Antalya'da sahne alan Ricky Martin, Türkiye'de sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ve en kısa sürede İstanbul'da sevenleriyle buluşmak istediğini söylemişti.