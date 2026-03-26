Ricky Martin, 15 yıl sonra Türkiye'de konser verecek

Ricky Martin, en son 2011’de İstanbul’da sahne almasının ardından yeniden şehirde konser vermek için hazırlıklara başladı. Konser için öncelikli biletler, 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de satışa çıkacak ve sadece bir gün geçerli olmak üzere yüzde 30 indirimli olacak.

Sanatçının hayranlarına özel bu ön satış fırsatından yararlanmak isteyenlerin, bir gün öncesinden resmi internet sitesi üzerinden e-posta kaydı oluşturmaları gerekiyor.

Latin popun küresel ölçekte yayılmasında en önemli figürlerden biri olarak kabul edilen Ricky Martin, yaklaşık otuz yılı aşan kariyerinde müzik dünyasına sayısız hit kazandırdı. “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi şarkılarla dünya listelerinde zirveye çıkan sanatçı, bugüne kadar milyonlarca albüm satışı gerçekleştirirken Grammy ve Latin Grammy dahil sayısız ödülün sahibi oldu. Sahne enerjisi, dans performansları ve güçlü vokaliyle tanınan Ricky Martin, dünya turneleriyle de milyonlarca hayrana ulaşmayı başardı.

Super Bowl’un yıldızlarındandı

Sanatçı son dönemde yeniden dünya gündemine oturdu. Super Bowl kapsamında düzenlenen 2026 devre arası gösterisinde, Latin müziğinin küresel yıldızı Bad Bunny ile birlikte sahne aldı. Kaliforniya’daki Levi’s Stadium’da gerçekleşen gösteride Ricky Martin, sürpriz konuklardan biri olarak performansa katıldı ve sahnede Latin müziğinin gücünü milyonlarca izleyiciye taşıdı. Dünya çapında 100 milyonu aşan izleyiciye ulaşan Super Bowl devre arası gösterisi, müzik endüstrisinin en büyük sahnelerinden biri olarak kabul edilir. 2026’daki performans Latin müziğinin küresel etkisini bir kez daha ortaya koyarken, Ricky Martin’in sahneye çıkışı izleyiciler tarafından gecenin en dikkat çeken anlarından biri olarak yorumlandı.

İstanbul konseri, sanatçının son yıllardaki en büyük Avrupa konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ricky Martin, bu özel gecede kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirmenin yanı sıra yeni projelerinden parçalarla da sahnede olacak. Güçlü dans koreografileri, geniş prodüksiyonlu sahne tasarımı ve Latin ritimleriyle dolu unutulmaz bir konser deneyimi müzikseverleri bekliyor.