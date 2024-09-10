Rober Koptaş’ın romanı 'Unufak' İletişim Yayınları’ndan çıktı

Roman, Anadolu’nun meçhul bir şehrinde başlayıp İstanbul’a uzanan bir hikâyeyi merkezine alıyor. Kahramanlar, bir yandan kendi iç dünyalarında mücadeleler verirken, diğer yandan zamanın ağır gerçekleriyle yüzleşiyor. Onların her biri, önceki kuşaklardan miras acıları ardında bırakmak, alınlarına yazılı kaderden kaçmak için kendi yordamlarınca çabalıyor, ancak bunu yaparken karşılarına sürekli yeni engeller, aşılması gereken yeni zorluklar çıkıyor.

Unufak, okurunu kabuk bağlamış sırlar ve anlatılmayanların yarattığı duygusal sızılar hakkında sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Ailenin bireyleri, kaderin onları sürüklediği yollarda hem geçmişin hem de onları bekleyen tekinsiz geleceğin sızılarından sıyrılmaya çalışıyor. Bu zorlu yolculukta başarıya ulaşıp ulaşamayacakları ise okuyucunun hayal gücüne bırakılıyor.

Roman, okuruna benzerine nadir rastlanan bir okuma deneyimi vaat ediyor

Koptaş’ın gazetecilik ve yayıncılık geçmişinden izler taşıyan gözlemleri ve güçlü bir anlatımla kaleme aldığı Unufak, bir ailenin hikâyesi aracılığıyla Türkiye’de kuşaklar boyunca yaşanmış toplumsal sancıları ele alıyor. Psikoloji, tarih ve siyaset ayakları üzerinde yükselen roman, okuruna benzerine nadir rastlanan bir okuma deneyimi vaat ediyor. Unufak, sadece bir ailenin değil, insana dair tüm duyguların hikâyesini anlatıyor.

Rober Koptaş kimdir?

1977’de İstanbul’da doğdu. Lusavoriçyan, Karagözyan, Surp Haç Tıbrevank okullarından sonra Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi yüksek lisansı derecelerini aldı. Üniversite öğrenciliği yıllarından itibaren çalıştığı Aras Yayıncılık’ta 2015-2023 arasında genel yayın yönetmenliği yaptı. 2006’da “Hayat, Olduğu Gibi” başlığı altında köşe yazıları yazmaya başladığı Agos gazetesinde, 2007’de Hrant Dink’in katledilmesinin ardından editör olarak görev aldı; 2010-2015 arasında gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Çok sayıda kitabı yayıma hazırladı; çeşitli mecralarda yazı, söyleşi ve makaleleri yayımlandı. Romanı Unufak Eylül 2024’te İletişim Yayınları’nca basıldı. İstanbul’da yaşıyor, yazıyor ve yeni romanı üzerinde çalışıyor.