Robert De Niro mobbing davasını kaybetti: 1,2 milyon dolar ödeyecek

Eski asistanı tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro'nun davası sonuçlandı.

Mahkeme jürisinin kararıyla, Robert De Niro'nun eski kişisel asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkemede, De Niro'nun, asistanını kötü çalışma ortamına maruz bırakmaktan sorumlu olduğu tespit edildi.

41 yaşındaki Graham Chase Robinson, De Niro’yu 2008’den 2019’daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca iş yerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.

Jüri, De Niro'nun istismardan kişisel olarak sorumlu olmadığını tespit ederken, şirketi Canal Productions'ın eski asistanı Graham Chase Robinson'a karşı cinsiyet ayrımcılığı ve misilleme yaptığını ve ona 632 bin 142 dolar tutarında iki ödeme yapması gerektiğini söyledi.

İki hafta süren duruşmada üç gün hazır bulunan ve iki gün tanık kürsüsüne çıkan 80 yaşındaki De Niro, Nisan 2019'da istifa etmesinden sonra eski asistanı Robinson'ın açtığı davada karar okunduğunda mahkeme salonunda değildi. Robinson ise kararı avukatlarına sarılarak kutladı.