Roberta Flack hayatını kaybetti

“The First Time Ever I Saw Your Face” ve “Killing Me Softly With His Song” isimli şarkılarıyla tanınan ünlü R&B şarkıcısı Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının temsilcileri yaptıkları açıklamada, “Roberta Flack’in aramızdan ayrılmasından dolayı kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü” dedi.

Sanatçının sağlık durumu ciddi boyuttaydı

Roberta Flack, 2022 yılında motor nöron hastalığına yakalandığını ve hastalık nedeniyle artık şarkı söyleyemediğini açıkladı.

Kuzey Carolina’da doğan ve Virginia’nın Arlington bölgesinde büyüyen müzisyen, kariyerine klasik piyanist olarak başladı. İlk olarak müzik öğretmenliği yaptı.

Müzik kariyerindeki yükselişi

Flack’in kariyeri, müzisyen Les McCann tarafından bir caz kulübünde şarkı söylerken keşfedilmesiyle başladı. McCann daha sonra, “Onun sesi bildiğim her duyguya dokundu, yakaladı” diye yazdı.

Ancak 30’lu yaşlarına gelene kadar ilk hit parçasını çıkaramadı. Ewan MacColl’un “The First Time Ever I Saw Your Face” şarkısının kaydı, Clint Eastwood’un 1971 yapımı “Play Misty For Me” filmindeki duygusal bir aşk sahnesinin müziği olarak kullanıldı.

Bu şarkı daha sonra Grammy’de yılın şarkısı seçildi. Flack, bir sonraki yıl “Killing Me Softly With His Song” ile bu ödülü ikinci kez kazandı.

Başarılarla dolu bir kariyer

1974’te “Feel Like Makin’ Love” ile tekrar listelerin zirvesine çıkan Flack, konserlere ara verdi. Bu süreçte kayıt çalışmalarına ve hayır işlerine yoğunlaştı.

Flack, kariyeri boyunca Donny Hathaway ve Miles Davis gibi sanatçılarla çalıştı. 2012’de Beatles cover’larından oluşan bir albüm de kaydetti.

Flack, inme geçirmesinden bir yıl sonra, 2020’de Grammy’lerden yaşam boyu başarı ödülü aldı. O zamanki açıklamasında, “Büyük ve ezici bir onur” dedi.