Sabancı Üniversitesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine 18 yıldır düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ne, bu yılın konusu olarak belirlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" kapsamında, genç araştırmacılar ve Cumhuriyetçilik alanında yaptığı akademik çalışmalarla dünyada önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanı layık görüldü.

Törende, "Jüri Özel Ödülü" Avustralya Ulusal Üniversitesi Felsefe Profesörü olarak görev alan Prof. Dr. Philip Pettit'e verilirken, makale ödülü kazanan isimler The New School for Social Research Üniversitesinden Dolunay Bulut, Chicago Üniversitesinden Burak Tan ve Sabancı Üniversitesinden Banu Turnaoğlu Açan oldu.

Çevrimiçi düzenlenen törende bir konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ödül programının her yıl farklı bir konuda toplumun bugününü değerlendirirken yarınına ayna tuttuğunu, bunu yaparken de bilimin evrenselliğiyle hareket ettiğini belirtti.

Üniversiteyle birlikte bilimi temel alarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Güler Sabancı, depremin ve afetlerin getirdiği bu zor günleri geride bırakmak ve ülkeyi aydınlık günlere taşımak için ellerinden gelen katkıyı vereceklerini aktardı. Sabancı Üniversitesi olarak, "birlikte yaratma ve geliştirmenin" gücüne inandıklarını belirten Sabancı, şunları kaydetti: "Türkiye'nin yeni yüzyılı eğitimde fırsat eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, toplumsal kalkınmanın, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmanın, akılla, ilkelerle ve sürdürülebilirlikle büyümenin yüzyılı olmalı. Ülkemiz, nasıl büyük ideallerle kurtuluş mücadelesi verdiyse, bugün de karşı karşıya kaldığı zorlukları, el ele vererek birliktelikle aşabilecek güçtedir. Yeter ki, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimine öncelik verelim, ilimin ve bilimin yolundan ayrılmayalım. En büyük gayemiz her zaman 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür.' bireyler yetiştirmek oldu. Bu yolda bilimsel düşünceyi her zaman ve her alanda destekliyoruz."

"Türkiye'deki insanlarla birçok paylaşımım oldu"

"Jüri Özel Ödülü"nün kazananı Prof. Dr. Philip Pettit, ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Pettit, 1997 yılında yayınladığı "Cumhuriyetçilik" kitabının ilk çevirisinin Türkçe olduğunu belirterek, "Türkiye bu bağlamda benim için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'de kitabımın bu kadar dikkat çekmesine çok şaşırdım. Bu sayede Türkiye'deki insanlarla birçok paylaşımım oldu. Geleneklerle neden bu kadar ilgilendiklerini, Türkiye'nin Atatürk tarafından kurulmuş ünlü bir Cumhuriyet olduğunu ve bunun gibi birçok konuyu konuşma şansım oldu. Yaşadığım Avusturalya'dan çok farklı bir ülkede Cumhuriyetçiliğin ne anlama geldiğinin farkına varmaya başladım." ifadelerini kullandı.