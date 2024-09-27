Sanat ve sağlık bir araya geldi

Infinity Regenerative Clinic, Zeynep Koçan'ın "Resilience" sergisine ev sahipliği yaparak sanatla sağlığı bir araya getirdi. Bütüncül sağlık bakış açısını temel felsefesi olarak benimseyen Infinity Regenerative Clinic, Artopol sanat galerisinin danışmanlığında, Zeynep Koçan’ın “Resilience” adlı sergisine ev sahipliği yaparak sağlık ile sanatı buluşturdu. Sanatın iyileştirici gücünü gözler önüne seren özel bir sergiye kapılarını açan Infinity Regenerative Clinic, sanat ve sağlık dünyasını bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu.

“Sağlığı yalnızca fiziksel iyilik haliyle sınırlı görmüyoruz”

Daha önce de farklı sanatçıların eserlerine, duvarlarında yer vererek ruhsal ve sosyal yönlerin de sağlık üzerindeki etkisini vurgulayan Infinity Regenerative Clinic, “Resilience” sergisiyle bu geleneğini daha da ileriye taşıdı. Sergiye ev sahipliği yapan Açık Holding’in sağlık yatırım şirketi olan Infinity Medical Investment’in Genel Müdürü Şehrinaz Kartal ‘’Infinity Regenerative Clinic olarak, sanatın bütünsel iyilik haline ulaşmada önemli bir köprü görevi gördüğüne inanıyoruz. Zeynep Koçan’ın “Resilience” sergisiyle, ziyaretçilerimize estetik bir deneyim sunmanın yanı sıra, onların içsel yolculuklarını keşfetmelerine ve duygusal açıdan iyileşmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Kliniğimizin sağlık yönetimi anlayışı kapsamında, vücudun her parçasının birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ediyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımını rehber alarak, sağlığı yalnızca fiziksel iyilik haliyle sınırlı görmüyoruz. Bu doğrultuda “Resilience” sergisinin, bireylerin içsel dengeyi bulmalarına ve sağlığın çok boyutlu doğasını keşfetmelerine yardımcı olmasını diliyorum.” dedi.

"Başları dik, göğsü ileride kadın imgelerini forma dönüştürüyorum"

Sanatçı Zeynep Koçan “Infinity Regenerative Clinic’in sağlık anlayışını, sanatın iyileştirici gücüne olan ortak inancımızla birleştirdik ve bu özel projeyi birlikte hayata geçirdik. Sergimizin adı olan “Resilience” zorluklara karşı direnç gösterme, toparlanma ve güçlenme anlamına geliyor. Sergide bulunan tüm eserlerim de bu kavramı deneyimleme ve içsel gücü keşfetme fırsatı sunuyor. Eserlerimde, “öteki” olmak yükünü omuzlarından atmış, başları dik, göğsü ileride kadın imgelemelerini forma dönüştürüyorum. Heykellerimde kadınları mağrur, coşkulu, cesur ve kararlı vücut dilinde ortaya koyma heyecanım; yaratıcı planlarıyla kendi geleceğini kurma cesaretini gösteren kadınların, özgürlüğe ve doyuma ulaştığını hayal etmemdendir.” dedi.

“Resilience” sergisinin gelirlerinin bir kısmı, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmeleri, ihtiyaç duydukları eğitimi ve desteği alabilmeleri için çalışan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'ne (ÇABA) bağışlanacak. Sunduğu sağlık farkındalığıyla dikkat çeken sergi, hem sanatseverler hem de sağlıklı yaşam arayışında olan herkesi, içsel bir yolculuğa davet ediyor.