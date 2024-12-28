Sanatçı Ateş'ten Evrenin gizemi büyüleyici derinlikleri sergisi

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen “Evren tasarımları seçkisi” sergisinin açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay, sergi sanatçısı İsmail Ateş, sergi küratörü Dr. Gizem Pamukçu, Çağdaş Sanatlar Galerisi danışma kurulu hocaları Hayri Esmer, Rıdvan Coşkun ve sanatseverler katıldı.

Düşünmenizi heyecanlanmanızı istiyorum

Sergi açılışında konuşan serginin küratörü Dr. Gizem Pamukçu, “Eskişehir’in sanat ve kültüre verdiği önem ve bu öneminde bir yansıması olan İsmail Ateş’in “Evren Tasarımları Seçkisi” sergisinde siz değerli sanatseverler ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu serginin açılmasını sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a, sergi sanatçımız İsmail Ateş’e ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sanatçı İsmail Ateş ise “ Bu serginin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sergin küratörü Dr. Gizem Pamukçu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün sunduğumuz sergide benim arzum eserler ile iletişim içinde olmanız. Düşünmeniz, duygulanmanız, eleştirmeniz ve heyecanlanmanızı istiyorum. Kısacası size bu sergiyi seyrettirebiliyorsak ben amacıma ulaşabilmişim demektir” dedi.

Eskişehir’i anlatan sergi

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay konuşmasında “ Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi 34. Sergisini açıyor. Bu galeride çok kıymetli sanatçıları ağırladık ve birbirinden özel eserlere ev sahipliği yaptık. Bu sergimizde de çok kıymetli hocamız İsmail Ateş’in doğunun estetiğini batının modernitesi ile bir araya getirdiği bu kıymetli eserleri ile yapıyoruz. Şehrimizin yapısına uygun bir sergi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Eskişehir doğunun estetiği ile batının modernitesini bir araya getiren insanlarla harmanlanmış birçok kültürün barındığı bir şehir” dedi.

Konuşmalarından ardından İsmail Ateş’in “Evren Tasarımları Seçkisi” sanatseverler tarafından gezildi. Sanatçı İsmail Ateş’in kişisel üretimlerinden oluşan seçkisi, 26 Şubat 2025 tarihine kadar Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Eskişehirli sanatseverler için kaçırılmayacak bu etkinlik, sanata dair yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.