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Sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 72 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
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Kahtalı Mıçe olarak tanınan sanatçı Mustafa Aslan hayatını kaybetti. Kahtalı'nın ölüm haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla duyurdu.

Altuntaş paylaşımında "Bir süredir hastanede tedavi gören Babamız Mustafa Kâhtalı ( Kâhtalı Mıçe) bugün Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun Müzik dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kahtalı Mıçe neden öldü, hastalığı neydi? Kahtalı Mıçe gerçek adı nedir, kaç yaşındadır? Son hali hayranlarını üzmüştüKahtalı Mıçe neden öldü, hastalığı neydi? Kahtalı Mıçe gerçek adı nedir, kaç yaşındadır? Son hali hayranlarını üzmüştüKültür-Sanat

 

Kahtalı Mıçe kimdir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 Adıyaman / Kahta doğumludur.

Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmasıdır. Kahtalı Mıçe’nin 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okumuştur. Çocukluğunda çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gitmiştir. Bu nedenle ilkokulu 9 senede bitirebilmiştir.

Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek almıştır. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapmıştır. Düğün ve konserlerde türküler söylemiştir. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başlamıştır.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiştir, ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşmiştir. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel,  Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını seslendirmiştir.

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