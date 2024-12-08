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Sanatçı Nazan Öncel ameliyata alındı, konseri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’in son paylaşımı sevenlerini korkuttu... Şarkıcı acil bir şekilde ameliyata alındığını duyurarak Bursa konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Sanatçı Nazan Öncel ameliyata alındı, konseri iptal edildi
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'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar' ve 'Gitme Kal Bu Şehirde' gibi hit şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Nazan Öncel yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu duyurdu. Şarkıcı ayrıca sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa" diyerek konserini ertelediğini açıkladı.

Nazan Öncel kimdir?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 yılında İzmir’de doğdu.  Öncel, kameralarla ilk defa 1961 senesinde ilk ve tek sinema filmi olan “Acı Tesadüf”te çocuk yıldız olarak tanışmıştır.

İlk sahne tecrübelerini, 1969'da yaşamış, 1971'de 15 yaşında kurduğu Çılgınlar grubuyla birlikte düğün salonlarında ve festivallerde şarkı söylemiştir. 1975'de İzmir Radyosu'nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında “Annem” isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etmiştir.

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