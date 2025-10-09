  1. Ekonomim
Sanatçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, yaşamını yitirdi.

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

