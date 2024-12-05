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Sanatçı Tevfik Taş hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören şair ve sanatçı Tevfik Taş geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Sanatçı Tevfik Taş hayatını kaybetti
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Şair ve sanatçı Tevfik Taş, bu sabah geçirdiği kalp krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 62 yaşında hayatını kaybeden Taş, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 

Tevfik Taş’ın cenazesi 7 Aralık Cumartesi günü 13.00’te Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi’nden kaldırılacak.

Tevfik Taş kimdir?

1962 yılında Erzincan'da doğan Tevfik Taş, Halkın Kurtuluşu, Özgürlük, Demokrasi gazetelerinde başladığı gazeteciliği 1980’den sonra Yeni Ülke, Haberde ve Yorumda Gerçek, Evrensel Kültür dergisi, Evrensel gazetesi, Keşif Ve Coğrafya Dergisi, Atlas gibi yayın organlarında yazar ve gazeteci olarak sürdürdü.

1992 Truva Folklor Araştırmaları Şiir Ödülü'nü aldı ve bu ödülünü aynı günlerde hapse girmek üzere olan Haluk Gerger'e verdi. 2003 yılında Türk Tabipler Birliği'nin 2 Temmuz'da Sivas Madımak Otelinde yakılarak öldürülen doktor ve şair Behçet Aysan adına verdiği şiir ödülünü aldı.

Kuruluşunda bulunduğu Evrensel Kültür dergisi, Evrensel Kültür Merkezi, Gerçek dergisi, Evrensel Gazetesi'nde yazarlık ve yöneticilik yaptı. 2004 yılında Homeros Şiir Ödülü'nde jüri Özel Ödülü'nü aldı. 

Eskatalogya (Şiir); Bakmak-Görmek (Kavramlar ve kategoriler üzerine deneme); Günün Kapıları (Şiir); Görünüş ve Gerçek (Fotoğraf, resim, heykel, afiş ve bunların politikayla bağıntıları üzerine inceleme); Irak Yakın Acı (şiir); Deprem 7.2 - Irkçılık 77.2 (2011 yılında Van’da meydana gelen depremden sonra, Kürt halkına karşı basın ve yayın organlarında yapılan ırkçılık üzerine inceleme); İstanbul'un Gizemleri; Anadolu'nun Gizemleri; 50 Simgeyle Anadolu’nun Tarihi gibi kitaplarının yanı sıra çocuklara dünya resim tarihinden tablolar anlattığı 12 çocuk kitabı var.

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