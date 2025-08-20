  1. Ekonomim
İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Sanatçı Yakup Cem'e son veda
 İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem, başkentte son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yakup Cem için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cem'in naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cem'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

