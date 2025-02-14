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Sanatın gücüyle her bilet yarınlara umut oluyor!

Gedik Eğitim Vakfı, kültürel etkinliklerine destek vermek ve eğitim projelerine katkı sağlamak amacıyla Gedik Filarmoni Orkestrası konserlerine yönelik kurumsal bilet satışlarını başlatıyor. Biletlerin her biri, vakfın eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine güç katacak.

Haber Merkezi
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Sanatın gücüyle her bilet yarınlara umut oluyor!
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Eğitim, sosyal sorumluluk ve kültür-sanat alanlarında güçlü çalışmalar yürüten Gedik Eğitim Vakfı, toplumsal gelişmeye katkı sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Antik Anadolu çağından Cumhuriyet’e kadar önemli eserleri izleyicilerle buluşturan Gedik Filarmoni Orkestrası konserleri kurumsal bilet satışlarına başlıyor. Kurumsal bilet projesiyle birlikte Gedik Eğitim Vakfı, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayacak.

Bilet satışlarından elde edilen gelir, Gedik Eğitim Vakfı'nın önemli projelerine yönlendirilecek

Her bir kurumsal biletin satışından elde edilen gelir, Gedik Eğitim Vakfı'nın önemli projelerine yönlendirilecek. Bu projeler, sanatın gücünden faydalanarak eğitim alanındaki fırsat eşitsizliklerini azaltmayı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden yeni nesiller yetiştirmeyi ve kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmaya destek sunacak.

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