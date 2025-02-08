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Sanatta fiyatlama: Alıcılar eski rakamları beklerken sanatçılar zorlanıyor

İstanbul Concept Kurucusu ve Türk-Alman İşadamları Derneği Kültür Ateşesi Işık Gençoğlu, sanat piyasasının içinden geçtiği zorlu süreci değerlendirdi. Gençoğlu, artan maliyetlere rağmen alıcıların hâlâ eski fiyatları beklediğini vurgulayarak, "Sanatçılar boya parasını bile çıkaramıyor" dedi. 

Haber Merkezi
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Sanatta fiyatlama: Alıcılar eski rakamları beklerken sanatçılar zorlanıyor
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Sanat dünyasında fiyat ve alım dengesi bozulmuş görünüyor. İstanbul Concept Kurucusu ve Türk-Alman İşadamları Derneği Kültür Ateşesi Işık Gençoğlu, Bloomberg HT’de yayınlanan Üst Düzey programında sanat piyasasındaki sıkıntılara dikkat çekti. Gençoğlu, koleksiyonerlerin alımlarının fiyat artışlarıyla paralel gitmediğini belirterek, "Fiyatlar artıyor ama alıcılar eski rakamların beklentisinde kalıyor. Oysa bu fiyatlarla sanatçılar boya parasını bile karşılayamıyor" ifadelerini kullandı. 

“2024 sanat piyasası için bir eleme yılı oldu"

Sanat dünyasında bir dönüşüm yaşandığını belirten Gençoğlu, "2024 yılı, piyasa sanatçılarıyla gerçek sanatçıların ayrıştığı, koleksiyonerlerin hangi sanatçıların kalıcı olduğunu sorguladığı bir yıl oldu" dedi. 2025’in ise sanatçılar için ayakta kalma mücadelesi olacağını öngördüğünü ekledi. 

Sanatta yerelleşme ve küreselleşme planları

Türkiye’de sanatın sürdürülebilir olması için yaratıcı sektörlerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gençoğlu, geleneksel sanatların modern dünyaya entegrasyonu üzerine projeler geliştirdiklerini belirtti. “Cam Altı” sanatını endüstriyel boyuta taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Gençoğlu, İsviçre’de bir Sanat Evi kurarak Türk sanatçıları uluslararası alanda temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi. 

Sanat piyasasının geleceği belirsizliğini korurken hem sanatçılar hem de koleksiyonerler için dengeli bir sistem oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

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