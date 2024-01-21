Şarkıcı Mustafa Topaloğlu’ndan uzay paylaşımı: Ben gittim diye sürgün yedim

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğuna başlamasının ardından 'uzaylı türkücü' lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'ndan bir mesaj geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Topaloğlu, "Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Milletimize gelecek aydınlıklarda hayır rızık mutluluk getirsin, bizi anlayıp da gönülde taşıyanlara, gönül selamım olsun. Elon Musk, sana da ayrıca selam. Bu hepimizin bayramımı, biz kazandık" ifadelerini kullandı.