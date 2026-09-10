Şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev'den, üzücü haber geldi. Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. 57 yaşındaki şarkıcının yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Şarkıcının arkadaşı Aytaç Budak, Instagram'dan Nev'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Budak açıklamasında şunları söyledi: Merhabalar, Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun; kendisi gerçekten çok güzel bir insan.

Nev kimdir?

24 Aralık 1968 İstanbul doğumlu olan Nevzat Doğansoy, müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara geçiş yapan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı. 2000 yılında Teoman’ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesinde kariyerinde sıçrama yaşayan Nev, ilk albümü "Her Şeye Rağmen" ve bu albümdeki "Zor" isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.