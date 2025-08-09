  1. Ekonomim
Schnieke’den Balkanlardan Anadolu’ya uzanan elektronik yolculuk: Yeni tekli “Schnieke Tallava” yayında

Anadolu Elektro’nun sınır tanımayan temsilcisi Schnieke, “Hicazkâr Oyun Havası”nın ardından dinleyicisini bu kez Balkanlara uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni teklisi “Schnieke Tallava”, Balkanların içten ve asi tınılarını alarak, Anadolu'nun özgün dokusuyla harmanlıyor ve dinleyicisine ritmik bir deneyim sunuyor.

Tallava’nın duygusal yoğunluğu Schnieke’nin evreninde özgürleşerek; elektriği yüksek, kıvrak ve derin bir sese dönüşüyor. Parçada; sarmal ritimlerle örülü synth’ler, Gizmo’nun karakterli gitar riff’leri, Berkay’ın akustik ve elektronik arasında salınan ritimleri ve Özgür’ün beş telli kemanıyla işlediği duygusal katmanlar bir araya geliyor. Ortaya çıkan bu müzikal yapı, gelenekten beslenip bugüne uzanan çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

“Schnieke Tallava” dans pistlerinde yeni bir ruhun habercisi olacak

“Schnieke Tallava”, yalnızca dinlemekle kalınmayacak; dans pistlerinde yeni bir ruhun, yeni bir hareketin habercisi olacak.

Schnieke, yeni teklisiyle birlikte sahneye de dönüyor. Grup, 8 Haziran 2025’te İsviçre’nin Schaffhausen kentinde vereceği konserle uluslararası dinleyicisiyle buluşacak.

