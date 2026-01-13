Scorpions, 24 Haziran'da Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

  1. Ekonomim
Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, iki yıl aradan sonra İstanbul’a geliyor. Efsane grup, 24 Haziran Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak; konser biletleri ise 15 Ocak’ta satışa çıkacak.

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.

İki yıl aradan sonra Türkiye'de konser vermeye hazırlanan efsane grup, 24 Haziran Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Konser biletleri 15 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te Passo'da satışa sunulacak.

Son olarak 2024'te konser veren Alman rock grubunun biletleri o zaman da 15 Ocak'ta satışa çıkmış ve saatler içinde tükenmişti.

23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser veren grup, yoğun istek üzerine iki gün sonra bir kez daha konsere çıkmıştı.

