Şebnem Ferah, altı yıl sonra İstanbul konseriyle geri dönüyor

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan rock müziğin en önemli isimlerinden Şebnem Ferah, İstanbul konseriyle geri döneceğini duyurdu.

Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" notuyla 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret eden bir video paylaştı.

— Şebnem Ferah (@sebnemferah) May 4, 2026

Küçükçiftlik Park'ta yapılacak konserin biletleri 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00'de Bubilet'te satışa çıkacak.

Şebnem Ferah, son konserini 2020’nin mart ayında vermişti.