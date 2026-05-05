Şebnem Ferah, altı yıl sonra İstanbul konseriyle geri dönüyor
Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta konser vereceğini duyurdu. Ferah, son konserini 2020’nin mart ayında vermişti.
Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" notuyla 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret eden bir video paylaştı.
Küçükçiftlik Park'ta yapılacak konserin biletleri 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00'de Bubilet'te satışa çıkacak.
