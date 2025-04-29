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Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor

"Alışmak Sevmekten Zor" ve "Gitme Sana Muhtacım" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan ve daha nice unutulmaz esere imza atan Selami Şahin'in yaşamı belgesel olacak. Usta sanatçı, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi
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Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor
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"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi eserleriyle tanınan Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor. 

Şahin'in eeserlerinin hikayesi ve yaşamı anlatılacak

Usta sanatçının hayatı belgesel olacak. Şahin'in eeserlerinin hikayesi ve yaşamı, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleriyle belgeselde ele alınacak.

"Bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz"

Sosyal medya hesabında belgesele dair açıklamada bulunan Selami Şahin, "Sevgili dostlarım, sevenlerim, sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60'ıncı sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikayeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk. Hepsi şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık. Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın" ifadelerini kulandı.

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