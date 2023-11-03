Selena Gomez eleştirilere dayanamadı, Instagram'ı kapattı

Ünlülerin İsrail-Filistin çatışmalarına verdiği tepkiler yakından takip ediliyor. Birçok isim savaş hakkında paylaşımda bulunmadığı ya da desteklediği taraf nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Son olarak şarkıcı Selena Gomez, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin yorumlarından dolayı eleştirildi.

Gomez, Orta Doğu’daki savaş hakkında konuştu ve “Beni hasta eden de bu. Keşke dünyayı değiştirebilseydim. Ama bir gönderi bunu değiştirmez” ifadelerini kullandı.

Gomez’in İsrail-Filistin paylaşımı tepkiyle karşılandı. Gomez de eleştiriler üzerine hikayede bir yazı paylaşarak bir süre sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.