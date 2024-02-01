Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi...

Oyuncu Settar Tanrıöğen, geçen cuma günü beyin kanaması geçirmişti. Özel bir hastaneye kaldırılan Tanrıöğen acilen ameliyata alınmıştı.

Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ocak 2024 tarihinde baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde hastamız Settar Tanrıöğen'de beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır."