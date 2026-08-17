"Şeytan Marka Giyer 2" filminde kullanılan bazı parçalar açık artırmaya çıkacak

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"Şeytan Marka Giyer 2"nin ikonik parçaları açık artırmaya çıkıyor

Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's, "Şeytan Marka Giyer 2" filminde kullanılan kostüm ve aksesuarları eylül ayında açık artırmaya çıkaracak.

Satışta Meryl Streep'in canlandırdığı Miranda Priestly'nin giydiği Dries Van Noten püsküllü ceket ile Anne Hathaway'in Andy Sachs karakteriyle kullandığı Gabriela Hearst elbisesi gibi dikkat çeken parçalar yer alacak.

Emily Blunt'ın filmde taktığı Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff bileklik, Priestly'nin tanıtım fragmanında giydiği Valentino Rockstud ayakkabı prototipi ve Schiaparelli blazer ceket de satışa sunulacak.

The Observer'ın haberine göre, açık artırma 1-15 Eylül tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. Ayrıca yalnızca davetlilerin katılabileceği özel bir canlı müzayede düzenlenecek.

Filmde kullanılan parçalar, 8-13 Eylül tarihleri arasında New York Moda Haftası kapsamında Christie's'in Rockefeller Plaza'daki merkezinde sergilenecek.

Satıştan elde edilecek gelir ise Gazetecileri Koruma Komitesi ile Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'ne bağışlanacak.