Shrek'teki eşeğin hayatı film oluyor

Eddie Murphy, yeni filmi The Pickup’ın tanıtımı sırasında Screen Rant’a verdiği röportajda, yaklaşık bir yıl önce açıklanan projeyle ilgili önemli detayları paylaştı:

“Hala Shrek için seslendirme yapıyoruz. Eylül ayında Eşek’in filmini çekmeye başlayacağız. Shrek 5’in üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz ve Eşek’in filmi bundan üç yıl sonra izleyiciyle buluşacak.”

Eşek’in solo filmi, tıpkı Antonio Banderas’ın canlandırdığı Çizmeli Kedi karakterinin yan filmleri gibi yapılandırılacak.

Murphy, karakterin ailesinin de filmde önemli bir rol oynayacağını belirterek “Eşek’in kendi filmi olacak. Dragon eşi ve yarı ejderha yarı eşek olan çocuklarıyla birlikte çok eğlenceli bir hikâye yazıldı” dedi.

Film, Eşek’in ejderha eşi ve sıradışı çocuklarıyla olan yaşamına odaklanacak.

Öte yandan Şubat 2025’te yayınlanan Shrek 5’in ilk fragmanı, hikâyenin önemli bir zaman atlaması yapacağını gösterdi. Mike Myers’ın canlandırdığı Shrek’in artık genç bir kızı var ve bu karaktere Zendaya ses veriyor. Cameron Diaz’ın Fiona’sı da yeni macerada yerini alacak.