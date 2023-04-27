Simpsonlar'ın yıldızından final tarihi açıklaması

1989'da başlayan The Simpsons'ın ABD'de halihazırda 34. sezonunu yayımlanıyor ve şimdiden iki sezon onayı daha aldı.

People dergisine konuşan ve dizide Moe, Polis Şefi Wiggum ve Comic Book Guy gibi bir dizi karakteri seslendiren Azaria, yapımın nihai sonunu ele aldı.

Azaria, dizinin sonuyla ilgili bir soruya "Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" diye yanıt verdi.

Seslendirme sanatçısı sözlerine şöyle devam etti:

"Son 10-15 yılda televizyon yayınlarının iyi iş yapmasının ne anlama geldiğine dair standartlar çok değişti. Ama mevcut standartlar ne olursa olsun, biz iyi gidiyor gibi görünüyoruz.

Çalışanlar bunu yapmaktan hâlâ keyif alıyor. Diziyi istiyorlar gibi görünüyor. Bu yüzden devam edeceğimizi düşünüyorum. Sesler pek yaşlanmaz. Yani bunu yapmaya devam edebiliriz. Animasyon da yaşlanmıyor. Animasyon daha iyi ve daha hızlı hale geliyor."

Simpsonlar'ın "altın çağının" 1990'ların sonunda bittiği yaygın bir şekilde kabul görse de son sezonlarda dizi kritik bir rönesans gibi bir şey yaşadı.

Öte yandan ilk sezonlara olan ilgi hâlâ yüksek. Bu ay dizinin teknoloji meraklısı bir hayranı, dijital işleme tekniklerini kullanarak 31 yıllık bir bölümde daha önceden gizlenmiş bir espriyi ortaya çıkarmıştı.

Önceki aylarda, dizinin ilk sezonundaki kötü şöhretli bir karakter, ilk ortaya çıkışının üstünden 30 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra diziye geri dönmüştü.

Karakterin dönüşü dizinin hayranları tarafından olumlu karşılansa da bazıları, yeni bölümün dizi evreninin olay örgüsünde bir tutarsızlık meydana getirmesinden şikayet etmişti.