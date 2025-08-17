Sinéad O’Connor’ın hayatı film oluyor

26 Temmuz 2023'te yaşamını yitiren İrlandalı efsanevi sanatçı Sinéad O’Connor’ın hayatını konu alan bir biyografi filmi resmen hazırlanıyor.

Variety’nin haberine göre, film Josephine Decker’ın yönetmenliğinde çekilecek ve O’Connor’ın gençlik yılları ile şöhrete yükselişine odaklanacak.

Odak noktası: Erken dönem ve yükseliş

Film, sanatçının müzik kariyerinin başlangıcını ve 1990’da Prince’in “Nothing Compares 2 U” şarkısını yorumlayarak dünya listelerinde zirveye çıkışını merkezine alacak. Senaryosunu Stacey Gregg’in yazdığı yapımda, İrlandalı yapım şirketleri ie: entertainment, Nine Daughters ve See-Saw Films yer alıyor. Biyografi, Kathryn Ferguson’un 2022’de çektiği Nothing Compares belgeselinin ardından geliştirilmeye başlandı.

O’Connor’ın mirası

O’Connor, Temmuz 2023’te 56 yaşında kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümünden önce son albümünün neredeyse tamamlandığı ve yeni turne tarihlerini gözden geçirdiği açıklanmıştı. Ayrıca, 2021’de yayımlanan anı kitabı Rememberings temelinde bir biyografi filmine sıcak baktığı biliniyordu.

Sanatçı, Tori Amos, Alanis Morissette, Sarah McLachlan gibi pek çok ismi etkiledi. Ölümünün ardından boygenius grubu O’Connor’ın 2002’de seslendirdiği “The Parting Glass”ı yeniden yorumladı.

Phoebe Bridgers ise Rolling Stone’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“O, müzisyen olmanın ve bir şeylerin savunucusu olmanın ne demek olduğunu vücut bulduruyordu. İnsanlara sadece uygun olanı benimsemeleri söyleniyor, oysa Sinéad asla öyle biri değildi. Bana, bir şeyler için durabileceğimi hissettirdi. Bu zor, ama kendimi şanslı hissediyorum; çünkü inançlarımın ciddiye alınabildiği bir dünyayı onun fedakârlıkları sayesinde yaşıyoruz.”