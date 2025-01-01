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Sinema dünyasının acı kaybı! Olgun Özdemir hayatını kaybetti

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA
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Sinema dünyasının acı kaybı! Olgun Özdemir hayatını kaybetti
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"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

Olgun Özdemir kimdir?

İzmir'in Buca ilçesinde 18 Ağustos 1974'te dünyaya gelen Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulundu.

İlkokulu Almanya'da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girdi.

Özdemir, sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne geçiş yaptı.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

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