Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Sinema emektarı Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Yazar ve yönetmen Gani Müjde de yaptığı paylaşımda "Öğretmenler Günü'nde öğretmenimizi kaybettik. Okulumuz MSGSÜ Sinema Televizyon bölümünün kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu bugün aramızdan ayrılmış. Hayatımıza kattığı her şey için minnetle, şükranla, teşekkürlerle yolcu ediyoruz Sami Hoca'yı. Biz yaşadığımız sürece unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sami Şekeroğlu kimdir?

Sami Şekeroğlu, 26 Şubat 1937'de Harput'un o dönemki adıyla Hüseynik köyünde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul'a gelen Şekeroğlu, burada o dönemki adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin açtığı sınavı kazanarak "Yüksek Resim Bölümü"ne kaydoldu. Burada Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Kutsi Tecer ve Ali Avni Çelebi gibi isimlerden dersler aldı.

Üniversite eğitimi sırasında Fazıl Hüsnü Dağlarca, Abdi İpekçi gibi isimlerle tanışarak Yön Dergisi'nde yazılar yazmaya başladı. Şekeroğlu bu dönemde birçok konferans ve şiir matineleri de düzenledi.

Kurucusu olduğu "Türk Film Arşivi"ni 1969'da tüm mal varlığıyla karşılıksız olarak Akademiye devrederek "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi"nin de kurucusu oldu. 1967'de Uluslararası Film Arşivleri Federasyonuna (FIAF) üye olan kurum, 1973'te yetkili ve asil üye olarak kabul edildi.

1974'te ilk sinema eğitimini başlattı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi bünyesinde ilk Sinema Müzesini kurdu. 1985'te Neşet Günal'ın resimlerinden ilham alarak hazırladığı "Toprak Adamları" adlı deneysel kısa filmiyle Kültür Bakanlığı Sinema Ödülünü aldı.

2023 yılında sinema alanında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.