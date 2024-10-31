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Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı

Türkiye'de bu yıl eylül ayı itibarıyla 14 milyon 394 bini yerli film izleyicisi olmak üzere 24 milyon 121 bin seyirci sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı
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Bu yılın ilk 9 ayında 133'ü yerli 303 film vizyona girdi. Eylül sonu itibarıyla yerli film izleyici sayısı 14 milyon 394 bin, toplam izleyici sayısı ise 24 milyon 121 bin olarak kayıtlara geçti.

3 milyar 393 milyon hasılat

Yerli filmlerden bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 784 milyon 960 bin lira, toplamda ise 3 milyar 393 milyon 264 bin lira hasılat elde edildi. Geçen yıl 31 milyon 5 bin 844 seyirci sinemalarda ağırlanmış, yerli film seyirci sayısı da 13 milyon 716 bin 5 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın aynı döneminde sinema sektörüne 235 milyon 316 bin lira destek sağlandı.

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