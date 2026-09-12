Sinema ve Adalar’ın hikâyeleri ödüllendiriliyor

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Adalar Kültür Derneği’nin sinema sanatını desteklemek ve İstanbul Adaları’nın kültürel belleğine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Adalar Kısa Film Yarışması, bu yıl sekizinci kez sinemacıları ve sinemaseverleri bir araya getiriyor. 1 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 15 Ağustos 2026’da sona eren yarışmaya toplam 30 kısa film katıldı.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilirken; dereceye giren filmler ve yönetmenler 13 Eylül Pazar günü saat 18.00’de Büyükada Anadolu Kulübü’nde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Kazananlar, ödüllerini törende alacak.

Jüride sinema dünyasından beş isim yer aldı

Bu yılki yarışmanın jürisi; Ali Can Sekmeç, Annie Geelmuyden Pertan, Gülper Refiğ, Nil Gürpınar ve Özer Kangür’den oluşuyor. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan 30 filmi sinematografik yaklaşım, özgünlük ve anlatım dili gibi farklı açılardan değerlendirerek dereceye giren yapımları belirleyecek.

Adalar’ın sinema belleğine katkı

Adalar Kısa Film Yarışması, kısa film üretimini teşvik etmenin yanı sıra genç ve bağımsız sinemacıların İstanbul Adaları’yla tanışmasını ve Adalar’ın sinemayla kurduğu bağın güçlenmesini hedefliyor. Her yıl farklı hikâyeleri ve bakış açılarını bir araya getiren yarışma, aynı zamanda yıllar içinde oluşan filmler aracılığıyla Adalar’a ilişkin önemli bir görsel arşivin ve kültürel belleğin oluşmasına katkı sağlıyor.

Adalar Kültür Derneği tarafından düzenlenen yarışma, sinemacıları üretmeye teşvik ederken İstanbul’un kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Adalar’ın farklı yönlerinin sinema aracılığıyla görünür kılınmasına da alan açıyor.

8. Adalar Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Tarih: 13 Eylül 2026, Pazar

Saat: 18.00

Yer: Büyükada Anadolu Kulübü