Sinoz Karadeniz Müzik Festivali ünlü sanatçıları konuk edecek
8-11 Ağustos tarihleri arasında Sinop Akliman Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Sinoz Karadeniz Müzik Festivali, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Sinoz Kozmetik’in isim sponsorluğunda düzenlenen bu büyük etkinlik, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını bir araya getiriyor.
Festivalin dört gün boyunca sürecek programında Duman, Hayko Cepkin, Manga, Haluk Levent, Sefo ve daha birçok ünlü isim sahne alacak. Katılımcılar, Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde canlı performansların keyfini çıkaracaklar.
Sinoz Kozmetik, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, tanıtım stantlarıyla festival alanında yer alacak ve katılımcılara özel indirimler sunacak.
Deniz kenarında müziğin ve dansın tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkes, Sinoz Karadeniz Müzik Festivali’ne katılabilir.