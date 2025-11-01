  1. Ekonomim
SIRMA’nın yeni parçası “BEYAZ” uluslararası müzik platformlarında ilgi görüyor

Türk alternatif pop sahnesinde hem İngilizce, hem de Türkçe şarkılarıyla tanınan New York’ta yaşayan müzisyen SIRMA yeni parçası “BEYAZ” tüm müzik platformda ilgi ile dinleniyor.

Hüseyin ASLIYÜCE

Sırma’nın hazırladığı yeni parçasının sözleri, kaydı, prodüksiyonu, miksajı kendisine ait. iki ay önce Amerikalı müzisyen prodüktördür Ian Barnet ile İstanbul’da evlenen Sırma, “BEYAZ”ı düğününde giriş müziği olarak kullandı.

Sırma, yeni parçası hakkında şunları söyledi: “Düğünümde bu şarkıyla koridorda yürümek çok özeldi. Eğer siz de müstakbel gelinseniz ve düğünden önce dinleyebileceğiniz bir şarkı arıyorsanız, belki de "Beyaz" tam size göredir”dedi.

