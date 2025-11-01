SIRMA’nın yeni parçası “BEYAZ” uluslararası müzik platformlarında ilgi görüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Sırma’nın hazırladığı yeni parçasının sözleri, kaydı, prodüksiyonu, miksajı kendisine ait. iki ay önce Amerikalı müzisyen prodüktördür Ian Barnet ile İstanbul’da evlenen Sırma, “BEYAZ”ı düğününde giriş müziği olarak kullandı.

Sırma, yeni parçası hakkında şunları söyledi: “Düğünümde bu şarkıyla koridorda yürümek çok özeldi. Eğer siz de müstakbel gelinseniz ve düğünden önce dinleyebileceğiniz bir şarkı arıyorsanız, belki de "Beyaz" tam size göredir”dedi.