Kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun hayatını kaybetti
Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Soner Olgun kanserle mücadelesine yenik düştü. Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.
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Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşmişti. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtilmişti.
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan acı haber geldi. Olgun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.