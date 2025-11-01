Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar kazada hayatını kaybetti! İşte kaza anı (Video)

'Kınalı Yapıncak', 'Kadın Değil Baş Belası' ve 'Öksüz' gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptı. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…"

Film-San Vakfı, yaptığı son paylaşımda Engin Çağlar’ın cenaze bilgilerini duyurdu. Açıklamada, Çağlar’ın cenazesinin 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

Engin Çağlar kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan Çağlar, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra, 1965 yılında askerliğe gitti. İki yıl denizci olarak görev yaptığı askerlik döneminde Kıbrıs’ta da bulundu.

Çağlar, terhisinin ardından Ses Dergisi’nin yarışmasına katılarak Uğur Güçlü'nün ardından ikinci oldu. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yer almıştı. Çağlar, sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın 'Öksüz' filmiyle adım attı. 1969’da Orhan Aksoy’un yönettiği 'Kınalı Yapıncak' filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Hulki Saner ile anlaşmasının ardından Metin Erksan’ın yönettiği çeşitli filmlerde rol aldı.

Engin Çağlar, 1974'te sinemayı bıraktı. Sonraki yıllarda birkaç filmde daha yer alsa da tam anlamıyla sinemaya geri dönmedi. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarına farklı bir alanda devam etti.

Çağlar'ın aldığı ödüller

2011: 48. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü