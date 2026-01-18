"Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" isimli fotoğraf sergisi 19 Ocak’da Seferihisar’da açılıyor

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin Uğur Mumcu’nun cenaze töreni ve sonrasında düzenlenen anma etkinliklerinde çektiği fotoğraflardan oluşan "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu Fotoğraf Sergisi" açılışı ve paneli Gazeteci Atila Sertel ve Gazeteci Dinç Çoban’ın katılımıyla 19 Ocak 2026’da gerçekleşecek.

Uğur Mumcu Vakfı (Umag) önderliğinde, 81 sivil toplum örgütünün katılımı ile bu yıl 33. kez düzenlenen "Adalet ve Demokrasi Haftası" etkinlikleri kapsamında ayrıca 24 Ocak’da Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikte "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" isimli fotoğraf sergisi açılışı ve paneli düzenlenecek.

Panelde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, gazeteci yazar Tayfun Çavuşoğlu ve gazeteci yazar Gürhan Akdoğan konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca, 24 Ocak’da Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" isimli fotoğraf sergisi açılacak.

"Uğur Mumcu artık bir simge oldu"

Bugüne kadar, 100’ün üzerinde farklı yerde "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca her yıl güncellenerek 150 farklı yerde fotoğraf gösterisi düzenlendi.

"Uğur Mumcu artık bir simge oldu. Toplumsal belleğimizi her yıl dinamik hale getirdik. Uğur Mumcu'yu ve kaybettiğimiz aydınlarımızı anarken kenetlendik. Uğur Mumcu aramızdan ayrılalı 33 yıl oldu. Bu 33 yıllık süreçte toplumsal belleği taze tutmak, hafızalarımızı yeniden dinamikleştirmek adına bu serüveni oluşturdum" diyen Gürsel Gökçe, "Uğur Mumcu ilk öldürülen aydınımız değildi, sonuncusu da olmadı elbette. Ancak Uğur Mumcu’nun öldürülmesiyle toplumsal bir silkelenme yaşadık. Uğur Mumcu toplum nezdinde bir simgeye dönüştü ve toplumsal uyanışımızın da başlangıcını oluşturdu. Bende bu toplumsal uyanışı belgeledim. 33 yıl boyunca çektiğim fotoğraflardan oluşan seçkiyi izleyicilerle paylaştım" ifadelerini kullandı.