Spotify Dünya Kadınlar Günü’nü yeni EQUAL verileriyle kutluyor

Spotify, Dünya Kadınlar Günü'nde, dünya çapında kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendiren ve onları katkılarını onurlandıran bir platform olan EQUAL’ın global istatistiklerini açıklayarak daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir müzik endüstrisi yaratma konusundaki kararlılığını vurgulamaya devam ediyor. Program, kadın sanatçılara daha fazla görünürlük ve streaming fırsatları sunarak hem kendi ülkelerinde hem de yurt dışında dinleyicilerine ulaşmalarına ve çalışmalarının geniş kitleler tarafından tanınıp bilinmesine yardımcı olmakta önemli bir rol oynuyor.

2021 yılında EQUAL global müzik programını hayata geçiren Spotify, o zamandan bu yana 1.200’ün üzerinde kadın sanatçıyı ayın EQUAL elçisi olarak destekledi ve 20.800’den fazla kadın sanatçıyı EQUAL çalma listelerine ekledi. Programdaki ilk aylarında, söz konusu EQUAL elçileri, editoryal çalma listelerinde 1.5 milyardan fazla dinlenme sayısına ulaştı. Öte yandan 2024, dünya çapındaki kadın sanatçılar için oldukça güçlü bir yıl oldu: Sadece 2024’te EQUAL çalma listeleri aracılığıyla tam 30 milyon kez sanatçı keşfi gerçekleşti. Ayrıca, EQUAL hub’ında yer alan editoryal çalma listeleri üzerinden toplamda 12 milyon dinlenme sayısına ulaşan kadın sanatçılar, 2024’te toplamda 330 bin saatten daha uzun süre dinlenmiş oldu. Spotify verilerine göre, 2024 yılında editoryal çalma listelerinde EQUAL elçilerine 86 bin kez yer verilmesi, kadın sanatçıların istikrarlı şekilde destek sağlandığında birçok alanda başarıya ulaşabileceklerinin gerçek bir kanıtı niteliğinde.

2024’te en çok dinlenen EQUAL Türkiye Elçisi: Hande Yener

EQUAL programı, 2021’deki Türkiye lansmanından bu yana çok sayıda yerel kadın sanatçının kariyerlerini geliştirmelerine, onları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve erişimlerini genişletmeye yardımcı olarak Türkiye’de de önemli bir etki yarattı. EQUAL Türkiye’nin birbirinden güçlü ve yetenekli 43 elçisi arasında Hande Yener, 2024’te en çok dinlenen EQUAL Türkiye elçisi olarak listenin başında yer aldı. Hande Yener’i sırasıyla Gülşen ve Simge takip ederken, Sertab Erener ve Melike Şahin de Türkiye’nin müzik sahnesini şekillendirmeye ve zenginleştirmeye devam ederek 2024’ün en çok dinlenen dördüncü ve beşinci EQUAL elçileri oldu. Ayrıca Mart ayında, Spotify EQUAL Türkiye elçisi, şarkı yazarlığı ve performanslarıyla öne çıkan yetenekli sanatçı Ceren Gündoğdu oldu.

Bunun da ötesinde kadın sanatçılara sürekli desteğinin bir parçası olarak Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hot Hits Türkiye, trend 2025, Besk Pop, Yeniden, Türkçe Pop, Keşif, Pop Radyo, Türkçe Rock, Yabancı Pop, popt, Throwback Thursday Türkiye ve Farklı Pop’un da aralarında bulunduğu öne çıkan çalma listelerinin kapaklarında kadın sanatçılara yer verecek.

İşte 2024'te en çok dinlenen ilk 10 EQUAL Türkiye Elçisi

1. Hande Yener

2. Gülşen

3. Simge

4. Sertab Erener

5. Melike Şahin

6. Zeynep Bastık

7. Ebru Gündeş

8. Derya Uluğ

9. Aleyna Tilki

10. Güneş