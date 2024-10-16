Steven Bartlett’in satış rekoru kıran “Bir CEO’nun Günlüğü” kitabı Boyner Yayınları ile Türkiye’de!

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Steven Bartlett’in çok satan kitabı Bir CEO’nun Günlüğü, Boyner Yayınları aracılığıyla raflardaki yerini aldı. Bir CEO’nun Günlüğü kitabında Steven Bartlett, duygularını açıkça ifade eden, empatiyle liderlik eden ve sürekli olarak kendini geliştiren yeni nesil CEO modelini temsil ediyor. Bartlett; Richard Branson, Mo Gawdat, Deepak Chopra gibi iş dünyasından spora, sanattan bilime sayısız başarılı isimle yaptığı röportajlardan edindiği içgörüleri, kendi deneyimleriyle harmanlayarak hem iş hayatında hem de kişisel yaşamda bakış açınızı değiştirecek 33 yasa sunuyor.

Gerçek hayattan çarpıcı örnekler

Bartlett’e göre hayattaki tüm başarı ve başarısızlıkların özünde evrensel, tüm sektörlere uygulanabilecek ve büyük şeyler yapmaya veya büyük biri olmaya çalışan herkes tarafından kullanılabilecek bir dizi ilke yatıyor. Kaynağını psikoloji ve davranış biliminden alan bu 33 yasanın özü, Bartlett’in her kıta ve yaş grubundan on binlerce kişiyle yaptığı araştırmaların bilgeliğine ve dünyanın en başarılı CEO’ları ve sektör liderleriyle yaptığı podcast sohbetlerinden edindiği derslere dayanıyor. Bartlett, bu öğrenimleri güçlü görseller ve gerçek hayattan çarpıcı örnekler kullanarak, öz ve etkili bir anlatım ile herkese hitap eden kalıcı dersler şekilde sunuyor.

Bir CEO’nun Günlüğü, iş hayatında cesur adımlar atmak, kişisel hedeflere ulaşmak ve geleceğin liderleri arasında yer almak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacak.