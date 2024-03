Süheyl ve Behzat Uygur, 'Nilüferler' yararına 'Hey Gidi Günler'i sahneledi

Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla oluşturduğu Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu yararına önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Süheyl & Behzat Uygur’un “Hey Gidi Günler” interaktif müzikal komedi tiyatro oyunu nilüferler için sahnelendi.

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve tüm geliri fona aktarılan oyunu 1000 kişi izledi.

Nilüferler Eğitime Destek Fonu için etkinliklere yıl içinde devam edeceklerini kaydeden Allıoğlu, “Şu anda 50’si depremzede olmak üzere 200 Nilüfere destek oluyoruz. Burs vereceğimiz öğrenci sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca burs miktarını artırmayı düşünüyoruz. Bu fonla gençlerimize ulaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nilüferler Türkiye’nin her yerinde

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin bir şehit çocuğuna eğitim desteği sağlaması ile 10 yıl önce başlayan “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” ile bugüne kadar yüzlerce öğrenciye karşılıksız eğitim bursu sağlandı. “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) “Eğitime Destek Ödülü’nü 2017 yılında aldı, 2019 ve 2022 yıllarında yine “Eğitimin Çınarları” ödülüne layık görüldü. “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu”, temel olarak GGYD üyelerinin bağışları ile büyüyor.

Her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim bursu için başvuru yaptığını belirten Allıoğlu, “Nilüferler Eğitime Destek Fonu’ndan faydalanan Türkiye’nin her yerinden başarılı öğrencilerimiz var. Yönetim kurulu olarak her geçen yıl daha çok ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.