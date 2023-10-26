Sunay Akın'dan Beşiktaş’ta Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri

Yazar ve Şair Sunay Akın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Beşiktaş’ta sevenleriyle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yazar ve şair Sunay Akın dün Beşiktaşlı vatandaşlarla Mustafa Kemal Merkezi (MKM)’nde ‘Cumhuriyet Yolunda’ gösterisiyle bir araya geldi. Usta sanatçı Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve bağımsızlığa ışık tutan bilgileri izleyiciyle paylaştı.

Gösterinin sonunda Sunay Akın adına Tema Vakfı’na yapılan fidan bağışı plaketi sanatçıya takdim edildi.