Süper 1 Takım evreni büyüyor

Grafi2000 Prodüksiyon, Kral Şakir’den sonra ‘Süper 1 Takım’ ile yeni bir animasyon evreni oluşturmaya devam ediyor. Farklı karakter dünyalarını bir araya getiren Süper 1 Takım, sadece bir çizgi dizi olmanın ötesine geçerek sinema filmi, dijital platformlar, lisanslı ürünler ve oyunlaştırılmış içeriklerle büyüyen çok katmanlı bir evren olarak konumlanıyor. Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu Varol Yaşaroğlu liderliğinde geliştirilen yapı, yerli animasyonun global ölçekte rekabet edebilen “marka evreni” olma hedefini merkezine alıyor.

“En büyük hedefimiz Süper 1 Takım’ı globale taşımak”

Süper 1 Takım evrenini en başından itibaren genişlemeye açık bir yapı olarak tasarladıklarını belirten Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu Varol Yaşaroğlu “Süper 1 Takım evrenini yaratırken başından beri aslında genişleyecek büyük bir evren kurduğumuzu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu projeyi geliştirme ve karakterleri detaylı şekilde tasarlama imkanı bulduk. Doğal güzellikler içinde büyümüş Birce ile şehirde yetişmiş, teknoloji bağımlısı Birol’un bir çiftlikte kesişen hikayesiyle bu dünyayı kurduk. Dizi bu evrenin ilk adımıydı, sinema filmi ise bu dünyanın en güçlü şekilde nefes aldığı alan oldu. En büyük hedefimiz Süper 1 Takım’ı Kral Şakir gibi global ölçekte kalıcı bir ‘lovemark’ haline getirmek. Filmden beklentimiz oldukça yüksek, animasyonun gişedeki gücüyle yeni rekorlar kıracağımıza inanıyoruz. Bu filmde Süper 1 Takım ile Kral Şakir karakterlerini bir araya getirerek evrenleri birleştirdik ve verdiğimiz en önemli mesaj Türkiye olarak kocaman bir aile olduğumuz oldu. Tüm bunlar dışında lisans tarafında da güçlü bir yol haritamız var; oyuncak, kitap, dijital platformlar ve sinema filmleriyle bu evreni büyütüyoruz. Film öncesinde Armağan Oyuncak ile peluş ve figür anlaşmalarımızı yaptık, kitaplarımız yayımlandı. En büyük hedefimiz bu karakterleri Kral Şakir’de olduğu gibi global ölçekte güçlü ve kalıcı bir lisans markasına dönüştürmek”

“Çocuklar artık sadece ürün değil, deneyim de istiyor”

Süper 1 Takım ile oyuncak lisansiyesi olarak yollarının güçlü bir hikaye yapısı nedeniyle kesiştiğini belirten Armağan Oyuncak Pazarlama ve E-Ticaret Koordinatörü Gamze Vural “Armağan Oyuncak olarak her zaman güçlü hikayesi olan ve çocuklarla duygusal bağ kurabilen lisansları takip ediyoruz. Süper 1 Takım bu anlamda ilgimizi çekti. Takım ruhu, arkadaşlık ve dayanışma gibi değerleri eğlenceli bir dünya içinde sunması bizi heyecanlandırdı. Bizim için öncelik markayı sadece raflarda konumlandırmak değil, çocukların aktif olarak deneyimleyebileceği bir evrene dönüştürmek. Bu bağlamda Süper 1 Takım ürünlerini yalnızca raflara koymakla kalmayıp, karakterlerin enerjisini yansıtan deneyim odaklı özel alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Lansman döneminde ve sonrasında hem geleneksel reklam kanalları hem de dijital mecralarla markanın görünürlüğünü artıracağız. Çocuklar artık bağ kurdukları evrenin parçası olmak istiyor. Aileler de hikayesine güvendikleri markalara yöneliyor. Bu nedenle Süper 1 Takım gibi güçlü yerli projelere ilgi giderek artıyor. Artık sadece raf görünürlüğü değil, içerik, deneyim ve topluluk hissi de kritik hale geldi. Karakter dünyasını destekleyen görseller, tematik alanlar ve etkileşimli uygulamalar çocukların markayla bağını güçlendiriyor” dedi.

“Hedefimiz takım ruhu ve eğitici değerlerle fark yaratmak”

Birselleşen dünyada takım olmanın önemine değinen AC Lisans Kurucusu Özlem Civelek “Süper 1 Takım’ı lisans sektöründe ‘aksiyon, takım ruhu ve eğitici değerler’ ekseninde konumlandırıyoruz. Takım çalışması, problem çözme ve görev bilinci üzerine kurulu bir yapı var. Mizah ve gündelik hayat da Kral Şakir’de olduğu gibi hikayeye dahil ediliyor. Bireyselleşen dünyada takım olma fikri en güçlü ayrışma noktamız. Her karakterin farklı bir beceriyi temsil etmesi, çocukların kendileriyle özdeşleşebileceği rol modeller oluşturuyor ve bu durum özellikle okul ürünleri, spor gereçleri, takım oyunları ve kitap kategorilerinde markayı güçlendiriyor. Süper 1 Takım’ı sadece bir içerik değil, deneyim evreni olarak kurguluyoruz. İçerik tarafında televizyonun yanı sıra YouTube, TikTok ve dijital platformlarda yer almayı önemsiyoruz. Lisanslı ürünler, mobil oyunlar, canlı etkinlikler, tiyatro ve online eğitim gibi alanlarla çok katmanlı bir yapı oluşturuyoruz. Ayrıca YouTube Shorts ve sosyal medya diliyle etkileşim odaklı içerikler geliştiriyoruz, kullanıcıların kendi karakterlerini ve takımlarını oluşturabildiği yapılar planlıyoruz” dedi.