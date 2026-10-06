Tahvil piyasalarında yön değişti: Faizler geriledi

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ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri, çok yıllı zirvelere yaklaşan getiri seviyelerinin bazı yatırımcılar tarafından yeniden cazip bulunmasıyla geriledi.

Avrupa'da yatırımcıların odağında, bütçe tartışmaları ve gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde son dönemde sert satış baskısı altında kalan Fransa devlet tahvilleri bulunuyor.

Fransa tahvillerinde satış baskısı hafifledi

Commerzbank stratejisti Christoph Rieger, Fransa devlet tahvillerindeki satış baskısının azalmaya başladığını ve OAT'ların ABD Hazine tahvillerinden ayrışmasının cesaret verici olduğunu belirtti.

Rieger, bu hafta Fransa'da tahvil ihalesi bulunmamasının piyasayı desteklediğini ancak temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi 9,8 baz puan düşerek yüzde 4,781'e geriledi.

Almanya ve ABD tahvil faizleri de geriledi

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 6,1 baz puan düşüşle yüzde 3,435'e inerken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,3 baz puan gerileyerek yüzde 5,288 seviyesine indi.

Tahvil fiyatları ile faizler ters yönde hareket ettiği için faizlerdeki gerileme, uzun vadeli tahvillere yönelik alımların yeniden güçlendiğine işaret etti.