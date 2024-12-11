Tam Finans’tan sanata “Zirve” yolculuğu

Türkiye’de banka dışı finans dünyasında liderliğiyle öne çıkan Tam Finans,sanatın farklı alanlarına dokunmayı sürdürüyor. Küratörlüğünü Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı’nın üstlendiği Zirve Karma Resim Sergisi’nde dört usta sanatçının eserlerini buluşturuyor.Lütfü Kaplanoğlu, Hasan Mutlu, Hüseyin Sartaş, Raşit Altun’un özgün çalışmaları, insanın zirveye ulaşma arayışını çok katmanlı bir yaklaşımla yorumluyor. 19 Aralık- 17 Ocak tarihleri arasında Tam Finans genel müdürlük binasındaki sergi alanında ziyarete açılacak olan sergideki eserler, zirve kavramının doğayla, yaşamla ve bireyin kendi içsel yolculuğuyla bütünleşen yönünü sanatın diliyle ifade ediyor.

Zirveye ulaşma hedefinin temsilcisi

Tam Finans olarak sanatı toplumsal gelişimin bir yansıması olarak gördüklerini vurgulayanTam Finans Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı, “Finansal çözümler sunmanın ötesinde, sanata ve kültürel değerlere katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Sanat ve finansı bir araya getirdiğimiz sergimizle hem sektöründeki liderlik vizyonumuzu hem de sanata olan bağlılığımızı sürdürülebilir değer anlayışımızla bir kez daha ortaya koyuyoruz.Zirve Karma Resim Sergisi, bireysel ve toplumsal düzeyde zirveye ulaşma arayışımızı simgeliyor. Sanatseverleri bu sergiyle zirve kavramını farklı bir perspektiften keşfetmeye davet ediyoruz."

İlham veren perspektifler

Zirve Karma Resim Sergisi’nde her biri farklı teknik ve temaların temsilcisi olan usta sanatçılar, doğanın büyüleyici motiflerini ve insanın sınırlarını aşma çabalarını tuvallerine yansıtıyor:

Lütfü Kaplanoğlu: Bireyin içsel yolculuğunu ve zirvede yaşadığı ruh halini tuvalleriyle ifade ederken, zirvenin bir durak değil, sürekli bir arayış olduğuna dikkat çekiyor.

Raşit Altun: Zirveyi bir rehber ve yol gösterici olarak ele alarak dağ motiflerini, bireyin hedeflerine olan yolculuğunu anlatan bir metafor olarak kullanıyor.

Hasan Mutlu: Doğayı dingin bir peyzaj anlayışıyla resmederek izleyiciyi kendi doruklarını keşfetmeye davet ediyor.

Hüseyin Sartaş: Dağların çetin gerçekliğini ve yaşamın izlerini yansıtarak, doğal unsurların güçlü ve naif hikayelerini resmediyor.