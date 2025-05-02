Tarihi “cer atölyesi”, bugünün CerModern’i sürdürülebilir müze oluyor

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara’nın modern sanat merkezi CERMODERN, Yeşil ve Sürdürülebilir Müze olmak için çalışma başlattı. TCDD’nin tarihi cer atölyesi (tren ve cer ünitelerinin bakım-onarım atölyesi) yeniden düzenlenerek 15 yıl önce modern sanat ve sanatsal-kültürel etkinlik merkezine dönüştürülmüştü.

Müzeden yapılan açıklamada, “CerModern, 15. kuruluş yıl dönümünü kutlarken sürdürülebilirlik odaklı yeni vizyonunu da kamuoyuna duyuruyor. Bir zamanlar tarihi bir tren bakım atölyesi olan mekânın kültür ve sanat merkezine dönüşümüyle zaten güçlü bir dönüşüm hikâyesine sahip olan CerModern, şimdi de Türkiye’nin ilk Yeşil ve Sürdürülebilir Müzesi olmaya aday. Bu hedef doğrultusunda Ekonorm işbirliği ile sürdürülebilirlik raporunu hazırlamaya başlayan kurum, kültürel, çevresel ve toplumsal sorumluluklarını daha da ileri taşımayı amaçlıyor” denildi.

Sevincy’nin geri dönüşüm temalı sergisine ev sahipliği yapıyor

CerModern yeni sürecini sanatsal bir yaklaşımla da taçlandıracak. 10 Mayıs’tan itibaren Sevincy’nin “Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak” başlıklı sergisi sanatseverlerle buluşmaya başlayacak. Müze açıklamasında sergiye ilişkin, “(Sergi) Plastik ve bilgi atıklarından oluşturduğu eserleriyle Sevincy, insanlık ve doğa ilişkisine, tüketim alışkanlıklarımıza ve dijital çağın yarattığı veri kirliliğine eleştirel bir bakış sunuyor” denildi.

Sergide; yapay zekânın plastik bir krala dönüştüğü “Trashformer”, savaşın duygusal enkazını simgeleyen “Plastik Bombası”, kültürel hicivle dolu “Helal Porsche”, eserleri de yer alacak. Bilinçlendirme amacıyla etkinliklerin de kurgulandığı “Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak” sergisi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik atölye, söyleşi programları da yer alıyor.

Kutlamalar yapılacak

CerModern 10 Mayıs’ta sergi açılışı yanında kuruluş yılını kutlamak amacıyla, gün boyu seminer, atölye, müzik dinletileri, siyleşi ve dans gösterileri de sunacak.