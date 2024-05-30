“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Bursa’da ziyarete açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği sergilere bir yenisi eklendi. Daha önce Konuşan Yazılar sergisiyle Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding bu kez, Geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 29 Mayıs’ta Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim Taşkın’ın açılışında yer aldığı sergi; geniş bir protokol katılımıyla ziyarete açıldı. Sergide Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserleri yer alıyor. Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 14 Haziran’a kadar haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

“Sergimizin Bursa’da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz”

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa’nın, hat sanatında oldukça önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı Av. İbrahim Taşkın, “Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan sanat eserlerini geniş kitlelerle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl İstanbul’daki Çamlıca kampüsümüzde vatandaşlarımızın ziyaretine açtığımız Konuşan Yazılar Sergisi’ni Bursa’da Birlik Vakfı’nın genel merkezinde Bursalıların beğenisine sunmuştuk. Bu yıl da “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursalı sanatseverler ile buluşturacak olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Sergimizde, meşhur hattatların kaleminden çıkan 41 nadide hüsn-i hat eseri bizleri hat sanatında âdeta görsel bir yolculuğa çıkarıyor, manâları ile de tefekkür etmemize vesile oluyor. Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisinin Bursa’da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz, tüm Bursalı sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.