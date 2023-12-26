“Tarihin seyrini değiştiren Türkler” kitabı raflarda yerini aldı

Haber Spikeri Uğur Korkmaz “Tarihin Seyrini Değiştiren Türkler” kitabında geçmişten günümüze Türkleri, alanın uzman akademisyenler ile konuşarak konu ile ilgili merak edilen noktaları gün yüzüne çıkardığını aktardı. Korkmaz, binlerce yıllık Türk siyasi tarihini ana hatlarıyla tespit etmekle birlikte Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve kültürel öğeleri kaleme aldığını belirtti. Bu bağlamda eserde, Türk tarihinin doğuşundan 1923 yılında Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar olan süreç ve merak edilen konular her yönüyle ortaya konuldu.

Türk tarihinin köklerini takip edebilmek ve en temelden anlayabilmek için Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile geçmişteki Türkler konuşuldu. Türklerin ilk devletleri Hunlar ve onların dünya düzenine etkisi Dr. Başak Kuzakçı ile masaya yatırıldı. Türkler ve Moğollar üzerinden genişleyen coğrafyalarda Türklerin izleri Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile konuşulurken Selçukluların bilinmeyen tarihi ise Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile deşifre edildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok merak edilen padişahları biyografi niteliğinde anlatıldı. Bahsi geçen biyografilerde Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ile değerlendirildi. Osmanlı padişahlarından en merak edilenlerden biri olan Yavuz Sultan Selim ise Prof. Dr. Feridun Emecen’in izahlarıyla Uğur Korkmaz’ın kaleminde vücut buldu. 20. yüzyılın başında kaybedilen Osmanlı toprakları ve Mücadele Dönemi Prof. Dr. Ali Satan’ın anlatımıyla eserde yer buldu. Son olarak en çok merak edilen noktalardan biri “Lozan Antlaşması bir başarı mı yoksa hezimet mi?” sorusu ve çok daha fazlasına Prof. Dr. Vahdettin Engin cevap verdi.