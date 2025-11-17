Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan, ocak ayında Volkswagen Arena’da dört özel geceyle hayranlarıyla yeniden buluşuyor.

Biletler 19 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de yalnızca Biletix’te satışa çıkacak.

Dört gece sürecek

Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra ocak ayında Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak.

Hitt Music organizasyonuyla dört gece üst üste gerçekleşecek konser serisi 2026’nın ilk dev etkinliklerinden biri olacak.

Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Güçlü sahne performansı, yılların eskitemediği hitleri ve özel sürprizlerle dolu repertuvarıyla Megastar, yeni yılın ilk ayında akıllardan silinmeyecek bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir kapalı salon konserlerine ara veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki bu dört gecelik seriyle bu arayı sonlandırıyor.

Tüm konserlerin biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de yalnızca Biletix’te satışa çıkacak. Bu özel gecelerde yer almak isteyen müzikseverlerin biletlerini erkenden alması öneriliyor.