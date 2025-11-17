  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı
Takip Et

Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı

Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı
Takip Et

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan, ocak ayında Volkswagen Arena’da dört özel geceyle hayranlarıyla yeniden buluşuyor.

Biletler 19 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de yalnızca Biletix’te satışa çıkacak.

Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı - Resim : 1

Dört gece sürecek

Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra ocak ayında Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak.

Hitt Music organizasyonuyla dört gece üst üste gerçekleşecek konser serisi 2026’nın ilk dev etkinliklerinden biri olacak.

Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Güçlü sahne performansı, yılların eskitemediği hitleri ve özel sürprizlerle dolu repertuvarıyla Megastar, yeni yılın ilk ayında akıllardan silinmeyecek bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir kapalı salon konserlerine ara veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki bu dört gecelik seriyle bu arayı sonlandırıyor.

Tüm konserlerin biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de yalnızca Biletix’te satışa çıkacak. Bu özel gecelerde yer almak isteyen müzikseverlerin biletlerini erkenden alması öneriliyor.

Böcek ailesi soruşturmasında önemli gelişme: Ölümlere neden olan baş şüpheli değiştiBöcek ailesi soruşturmasında önemli gelişme: Ölümlere neden olan baş şüpheli değiştiGündem
Kültür-Sanat
“Kain’at” sergisi, 20 Kasım'da kapılarını açıyor
“Kain’at” sergisi, 20 Kasım'da kapılarını açıyor
Ünlü roman "Mavi Saçlı Kız” beyaz perdeye taşınıyor: Başrolde Engin Günaydın var
Ünlü roman "Mavi Saçlı Kız” beyaz perdeye taşınıyor: Başrolde Engin Günaydın var
Ressam Bülent Borluk’tan Darüşşafaka Cemiyeti yararına sergi
Ressam Bülent Borluk’tan Darüşşafaka Cemiyeti yararına sergi
Muazzez Abacı için AKM’de tören düzenlendi
Muazzez Abacı için AKM’de tören düzenlendi
Sinop, 3 bin yıllık deniz kültürünü ekonomiye kazandırıyor
Sinop, 3 bin yıllık deniz kültürünü ekonomiye kazandırıyor
Bakanlık devreye girdi: Muazzez Abacı’nın naaşı Türkiye’ye getirilecek
Bakanlık devreye girdi: Muazzez Abacı’nın naaşı Türkiye’ye getirilecek