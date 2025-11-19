Tarkan konseri öncesi "bilet" krizi: Biletler tükendi, site çöktü!
Ünlü sanatçı Tarkan'ın ocak ayında İstanbul’da vereceği konser öncesi bilet krizi yaşandı. Sabah saatlerinde satışa çıkan biletler yoğun ilgi nedeniyle bilet satış hizmeti veren sitelerin çökmesine yol açarken, zar zor giriş yapabilen hayranlar ise fiyatları görünce şaşırdı. Kısa sürede biletlerin tükendiği görüldü.
Avrupa turnesinden dönen ünlü şarkıcı Tarkan'ın ocak ayında vereceği konser öncesi bilet krizi yaşandı.
İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak megastarın biletleri sabah saat 11:00’de satışa çıkmıştı. Ancak kısa süre sonra biletlere yoğun talep olunca bilet sağlayıcı siteler çöktü.
Biletler tükendi
Bilet almak için bekleyenler ise nihayet giriş yapabildikleri sayfada bilet fiyatlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede biletlerin tükendiği görüldü.
Uzun zamandır bu konseri beklediklerini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
Tarkan, Volkswagen Arena'da 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.