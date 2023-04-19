Tartessos medeniyetiyle ilgili ilk kez yüz figürleri bulundu

İspanya Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi (CSIC), Badajoz kentinin Guarena ilçesi yakınlarındaki Casas del Turunuelo arkeoloji alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında MÖ 5. yüzyıldan kalma 5 antropomorfik kabartmanın gün ışığına çıkarıldığını duyurdu.

Arkeolojik alanın doğu bölümünde yapılan kazılarda ortaya çıkan objeler arasında hayvan, bitki figürlerinin yanı sıra insan yüzlerinin de olduğu belirtildi.

Yeni bulguların "olağan dışı bir şey" olduğunu ve Tartessos medeniyetiyle ilgili ilk defa yüz figürlerinin ortaya çıkarıldığını vurgulayan CSIC yetkilileri, "Bu bulgu, ilk Batı uygarlıklarından biri olarak kabul edilen Tartessos kültürünün yorumlanmasında bir paradigma değişimini temsil etmektedir. Şimdiye kadar tanrısallığı sadece hayvan veya bitki motifleriyle temsil ettiği için ikonik olduğuna inanılıyordu." açıklamasında bulundu.

Kazılara katılan CSIC arkeologlarından Sebastian Celestino, basına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yapılan kazılarda seramik üzerine boyanmış figürler vardı ancak bu buluş temsil olarak Tartessos'daki ilk insan figürleri." dedi.

Diğer bir İspanyol arkeolog Esther Rodriguez de bulunan yüz figürlerindeki küpe, kolye gibi takıların da çok dikkat çekici olduğunu, bunun sanat tarihi açısından bir değişiklik teşkil edebileceğini söyledi.

Bulunan 5 insan kafası figüründen 2'sinin bütün, diğerlerinin yarım olduğunu kaydeden İspanyol arkeologlar, henüz tam netlik kazanmasa da bunların bir savaşçı ve iki kadın figürü olduğunu ifade etti.